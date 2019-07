Neue Schmuddelseite mit Vorwürfen gegen Sebastian Kurz

Noch vor Beginn des offiziellen Nationalratswahlkampfes hat dieser einen Tiefpunkt erreicht. Eine neue Schmuddelseite gegen ÖVP-Obmann Sebastian Kurz, in dem er bezichtigt wird als Kinderpornodarsteller tätig gewesen zu sein, ist nun aufgetaucht.

Auf der neu aufgetauchten Internetseite wird der Alt-Bundeskanzler bezichtigt, in den 1990er-Jahren als Kinderpornodarsteller tätig gewesen zu sein, teilte die ÖVP am Samstag mit.

"Schmutzigste Schlacht, die es jemals gegeben hat"

Dieser Wahlkampf "verkommt immer mehr zur schmutzigsten Schlacht, die es jemals gegeben hat. Und alles nur mit einem Ziel, nämlich Sebastian Kurz nachhaltig zu beschädigen", zeigte sich ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer in einer Aussendung fassungslos. Erst vor wenigen Tagen war Kurz von dem in der Schweiz registrierten Recherche-Institut "Zoom", an dem der IT-Unternehmer Florian Schweitzer seine Mitarbeit bestätigte, mit Drogengerüchten in Verbindung gebracht worden. Nun gehe es "noch eine Stufe tiefer", so Nehammer.