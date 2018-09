Kurz vor Straßenfest: Wiener "Währinger Straße Neu" wurde eröffnet

Am Mittwoch wurde die "Währinger Straße Neu" in Wien 18 eröffnet. Kurz vor dem Währinger-Straßen-Fest am Freitag zeigt sich die neue "Flanierstraße" in neuem Glanz.

Mehr Sitzmöglichkeiten, breitere Fußgängerwege und 14 neue Bäume. Beim Umbau der Wiener Währinger Straße zwischen Gürtel und Aumannplatz wurde auf eine Flanierstraße abgezielt. 13 Parkplätze mussten dafür weichen – sehr zum Unmut der örtlichen Geschäftsleute.