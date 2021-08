Kurz und Platter: Höhere Impfquote in Österreich nötig

Bundeskanzler Sebastian Kurz und Tirols Landeshauptmann Günther Platter, derzeit Vorsitzender der Landeshauptleutekonferenz, haben einmal mehr eindringlich an die noch nicht Geimpften appelliert, sich impfen zu lassen.

"Für einen sicheren Herbst und Winter braucht es eine noch höhere Impfquote", erklärten beide Politiker am Dienstag in einer Aussendung nach einem Arbeitsgespräch in Innsbruck.