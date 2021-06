Kurz trifft Spitzenpolitiker aus Slowakei und Tschechien

"Die Slowakei und Österreich sind enge Nachbarn und Freunde", meint Bundeskanzler Sebastian Kurz. Er trifft nächste Woche aber nicht nur den slowakischen Regierungschef Heger, sondern mit Babis auch jenen aus Tschechien.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) trifft am kommenden Dienstag, 15. Juni seine Amtskollegen aus der Slowakei und Tschechien, Eduard Heger und Andrej Babis, in Bratislava. Gemeinsam nehmen die drei Regierungschefs in der slowakischen Hauptstadt am GLOBSEC-Sicherheitsforum teil. Zuvor ist ein bilaterales Treffen des Bundeskanzlers mit Heger geplant.