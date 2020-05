Kurz-Beraterin Mei-Pochtler über Corona-Apps: "Jeder wird eine haben"

Antonella Mei-Pochtler, ihres Zeichens Beraterin des Bundeskanzlers, geht davon aus, dass Contact-Tracing-Apps und andere Technologien künftig wesentlicher Bestandteil des sozialen Lebens seien werden.

"Das wird Teil der neuen Normalität sein. Jeder wird eine App haben", sagte sie der "Financial Times" (Online-Ausgabe). Die europäischen Länder müssten sich an Tools gewöhnen, die "am Rand des demokratischen Modells" seien.