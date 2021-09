Kurz beim Sommergespräch: "Kein Lockdown für Geimpfte"

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat im ORF-"Sommergespräch" seine Schwerpunkte für den Herbst vorgestellt. Kernpunkt ist, dass künftig die Bettenbelegung an den Intensivstationen neuer Leitindikator werden soll. Auch soll es keinen generellen Lockdown mehr geben.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hat im ORF-"Sommergespräch" am Montagabend seine "Schwerpunkte" im Umgang mit der Corona-Pandemie für den Herbst vorgestellt. Kernpunkt seiner bereits davor in einer Pressemitteilung bekannt gegebenen Vorhaben ist, dass künftig die Bettenbelegung an den Intensivstationen statt der 7-Tages-Inzidenz neuer Leitindikator werden soll. Auch soll es keinen generellen Lockdown mehr geben, sondern "Schutzmaßnahmen" wenn nötig nur mehr für Ungeimpfte.