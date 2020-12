Kurz-Appell vor Weihnachten: Angebot von Corona-Tests nutzen

Kurz vor Weihnachten ruft Kanzler Sebastian Kurz die Bevölkerung noch einmal dazu auf, sich vor Zusammenkünften mit der Familie und Freunden auf das Coronavirus testen zu lassen. Im ganzen Land gebe es dafür kostenlose Möglichkeiten.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) ruft kurz vor Weihnachten noch einmal dazu auf, sich vor etwaigen Familienfeiern, die ohnehin nur in kleinem Rahmen erlaubt sind, auf das Coronavirus testen zu lassen.

Kanzler Kurz wirbt für Corona-Tests vor Weihnachtsfeiern

"Ich selbst werde das selbstverständlich tun", sagte Kurz am Samstag zur APA. Damit könne man verhindern, Familienmitglieder anzustecken. Der Verzicht auf Kontakte zu anderen sei "nahezu unerträglich", räumte Kurz ein, doch aufgrund der hohen Zahl an Todesfällen notwendig.

"Jeder kann einen großen Beitrag leisten, sich selbst und andere zu schützen, indem er insbesondere im privaten Bereich vorsichtig ist", bekräftigte Kurz. Nur ein Haushalt dürfe einen anderen Haushalt treffen, "meine große Bitte ist: Halten Sie sich daran!", appellierte Kurz. Beim Weihnachtsfest seien zwar bis zu zehn Personen (inklusive Kindern) erlaubt, man solle aber vorsichtig sein und "in so kleinen Gruppen wie möglich" feiern. Es gebe die Möglichkeit, sich vorher gratis testen zu lassen, um eine Infektion auszuschließen.

Dritter harter Lockdown beginnt am 26. Dezember

Nach Weihnachten beginnt am 26. Dezember in Österreich, wie am Freitag angekündigt, wieder ein harter Lockdown. Der Handel darf - bis auf Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken - bis 18. Jänner nicht aufsperren, die Ausgangsbeschränkungen gelten dann außerdem wieder rund um die Uhr.