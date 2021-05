Kundgebung vor JA Simmering wegen Umgang mit Corona

Vor der Wiener Justizanstalt (JA) Simmering hat am Freitagabend unter dem Motto "Für das Recht von Gefangenen auf Leben und Gesundheit" eine Kundgebung stattgefunden.

Mehrere Organisationen bildeten eine "Solidaritätsgruppe für eine Gefangenengewerkschaft Österreich", um "auf den lebensbedrohenden und unmenschlichen Umgang mit Gefangenen in der Covid-19-Krise aufmerksam zu machen", wie es in einer Presseaussendung hieß. Das Justizministerium wies die Vorwürfe zurück.

Ministerium wies Vorwürfe zurück

Den Demo-Veranstaltern zufolge sollen in der JA Simmering Anfang Mai positiv getestete Insassen mit Nichtinfizierten eine Zelle geteilt und gemeinsam in der Anstaltsküche gearbeitet haben. Diese Behauptung dementierte das Ministerium mit Nachdruck. "Positiv getestete Insassen werden unverzüglich isoliert, ebenso die Mitinsassen im Rahmen der Kontaktpersonennachverfolgung. In der JA Simmering wurden die positiv getesteten Insassen sowie deren Kontaktpersonen daher unverzüglich nach Bekanntwerden des positiven Testergebnisses in die eigens eingerichtete Quarantäne- bzw. Isolationsabteilung verlegt", hieß es auf APA-Anfrage.