Kunasek zur Landtagswahl 2019: "Platzieren eigener Themen ist schwierig"

Der steirische FPÖ-Spitzenkandidat Mario Kunasek musste sich vor der Wahl mit einer neuen Liederbuch-Affäre herumschlagen. Das "Platzieren eigener Themen ist im Moment schwieriger", so der Blaue.

Der steirische FPÖ-Chef Mario Kunasek sieht in der "steirischen Liederbuch-Affäre" einen "Versuch, die blaue Wahlbewegung zu bremsen". Aber man lasse sich nicht unterkriegen und kämpfe weiter. Zur Sache selbst "ist alles gesagt", so Kunasek im APA-Gespräch. Allerdings sei es im Moment schwieriger, mit freiheitlichen Themen durchzukommen, sagte er vor der Landtagswahl .

Kunasek kritisierte "den Inhalt dieses kranken Buches". Der steirische LH Hermann Schützenhöfer (ÖVP) habe ihm vorige Woche ausrichten lassen, er müsse handeln, sagte Kunasek. Aber es stelle sich auch die Frage, wie Schützenhöfer handle, schließlich fänden sich inkriminierte Textzeilen auch in CV-Liederbüchern. Er persönlich habe aber ein korrektes Verhältnis und eine gute Gesprächsbasis zu Schützenhöfer, sagte der Freiheitliche. Er vermutet ja eine Kampagne gegen die FPÖ seitens gewisser Medien, manche widmeten dem ja seit Tagen zwei bis drei Seiten, sagte der Spitzenkandidat. Im Grunde habe etwa die "Kronen Zeitung" immer wie die FPÖ das Ohr beim Menschen gehabt, etwa bei Anti-AKW-Geschichten, so Kunasek. Dies sei diesmal wohl nicht so, denn bei Veranstaltungen am Wochenende sei ihm von Abo-Kündigungen erzählt worden.