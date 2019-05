Kunasek wollte Posten als Verteidigungsminister nie haben

Dass Mario Kunasek nie Verteidigungsminister sein wollte, wird nun deutlich: Er hinterlässt seinem Ressort zahlreiche Baustellen.

Die Hoffnungen vieler Militärs wurden mit dem nun scheidenden FPÖ-Minister Mario Kunasek nicht erfüllt. Der steirische FPÖ-Chef wollte diesen Job von Anfang an nicht haben, weil er seinen Zukunft in der Steiermark sah. Und das hat man letztlich in seiner Amtsführung gemerkt. Kunasek hinterlässt eine totale Baustelle.