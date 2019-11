"Kultur-Bäume" werden im Lainzer Tiergarten gepflanzt

Heute erfolgte bei strahlendem Sonnenschein der Spatenstich für den Kulturpfad im Lainzer Tiergarten. Dort werden in den kommenden drei Jahren insgesamt 100 Bäume gepflanzt, die nach Künstlern benannt sind.

Die sogenannten Kultur-Bäume, die in den kommenden Jahren Schritt für Schritt im Lainzer Tiergarten gepflanzt werden, spenden nicht nur Schatten und saubere Luft an heißen Sommertagen, sondern würdigen Künstlerinnen und Künstler aus dem Bezirk. Insgesamt 100 Sommerlinden werden in den nächsten drei Jahren in Form einer Allee gepflanzt. Das Besondere ist: jeder Baum trägt den Namen einer Künstlerin/ eines Künstlers, die/der im Bezirk geboren, gelebt, gewirkt oder ihre/seine letzte Ruhe gefunden hat.