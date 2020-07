Kult-Haus des Meeres-Schildkröte Puppi hat Gesellschaft bekommen

Sie ist seit vielen Jahren einer der - im Wortsinn - größten Besucherlieblinge im Haus des Meeres in Wien - nun hat Meeresschildkröte Puppi einen neuen Freund, der sich mit in ihr Becken gesellt hat.

Viele Besucher im Haus des Meeres halten den Neuzugang in Puppis Becken für einen Hai - vor allem, wenn sie ihn am Boden liegen sehen. Ist das Tier an Puppi angeheftet, erscheint dies dann doch eher unwahrscheinlich und sorgt für Rätselraten. Der Aqua Terra Zoo selbst lüftet nun in einer Aussendung am Mittwoch das Geheimnis: es handelt sich um einen Schiffshalter.

Wer ist Puppis neuer Freund?

Schiffshalter sind etwas Besonderes: Bei diesen schlanken Fischen ist ein Teil der Rückenflosse zu einem Saugnapf umgebildet. Damit saugen sie sich an Schildkröten – z.B. eben an Puppi – oder Haien fest und lassen sich mitschleppen. Selbst bei Tauchern versuchen sie manchmal ihr Glück, oder an Schiffen, was ihnen ihren Namen eingebracht hat. Ihr leicht nach hinten versetztes Maul sowie die abstehenden Brustflossen erinnern aber auch an einen Hai - vor allem eben an einen, der am Rücken liegt.

Statt ans Meer: Eine "Reise" ins Haus des Meeres

In den Ferien eine Reise ans Meer – oder heuer doch nicht? In Wien ist das auf alle Fälle möglich: Das Haus des Meeres hat alle Bereiche für seine Besucherinnen und Besucher geöffnet. Auf Grund der 1-Meter-Abstandsregel gibt es eine maximale Besucherzahl im Haus.