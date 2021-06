Kubanisches Vakzin Soberana zeigt 62 Prozent Wirksamkeit

Der in Kuba entwickelte Corona-Impfstoffkandidat Soberana 2 hat mit zwei von drei vorgesehenen Dosen eine Wirksamkeit von 62 Prozent gezeigt.

"In ein paar Wochen sollten wir die Ergebnisse für die Wirksamkeit mit drei Dosen haben. Wir erwarten, dass diese größer sein wird", sagte Vicente Vérez, Direktor des staatlichen Finlay Vaccine Institute, das Soberana 2 entwickelt hat am Samstag. Kuba erlebt zur Zeit seinen schlimmsten Coronavirus-Ausbruch seit Beginn der Pandemie. Das Land bezieht keine Vakzine aus dem Ausland, sondern arbeitet an fünf verschiedenen eigenen Impfstoffen.