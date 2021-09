Kritik von Rechnungshof an Corona-Politik in Österreich

Der Rechnungshof hat Kritik an der Corona-Politik von Bund und Ländern in Österreich vorgebracht. Diese sei chaotisch und unübersichtlich. Ein Rohbericht, welcher der APA vorliegt, zeigt: Zu Beginn der Pandemie gab es nicht viel Abstimmung zwischen den Körperschaften.

Rechnungshof-Kritik im Zusammenhang mit Corona

Deutliche Kritik übt der Rechnungshof an der Zahlenvielfalt zu Covid-Indikatoren, mit denen die Öffentlichkeit versorgt wurde. Gesundheitsministerium, Innenministerium und die Länder veröffentlichten auf ihren Dashboards oder Websites täglich "in unterschiedlichen Formaten zu unterschiedlichen Zeitpunkten Daten mit unterschiedlichen Auswertungszeitpunkten und unterschiedlichem Detailgrad, die sich mitunter auch in ihrer Definition unterschieden", schreiben die Kontrolleure. Das habe das Vertrauen der Bevölkerung in die Behörden und die Richtigkeit der Daten beeinträchtigt und infolgedessen auch der Akzeptanz der Pandemiemaßnahmen geschadet.