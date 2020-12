Kritik an Corona-Massentests als Vorbedingung für Lockdown- Lockerungen

Ab morgen müssen erneut im Handel und bei körpernahen Dienstleistungen die Rollläden bis inklusive 17. Jänner herunten bleiben. Kritisch sieht der Handelsverband die Corona-Massentests im Jänner als Vorbedingung für Lockdown-Lockerungen.

Der dritte Corona-Lockdown von 26. Dezember bis inklusive 17. Jänner wird die heimische Handelsbranche erneut Milliarden an Umsatz kosten.

Forscher: Drei Lockdowns bringen Handel 8 Mrd. Euro Umsatzverlust

Der erste Lockdown verursachte laut den JKU-Handelsforschern einen Umsatzverlust im Handel von 3,8 Mrd. Euro und die zweite Zwangspause kostete 2,2 Mrd. Euro an Erlösen. Damit wird der heimische Handel mit den drei Lockdowns laut Schätzungen knapp 8 Mrd. Euro an Umsatz verloren haben.

Handelsverband kritisiert Corona-Tests als Lockerungs-Vorbedingung

Der Handelsverband erwartet Erlösverluste von sogar 10 Mrd. Euro. "Die drei harten Lockdowns haben den Handel in Mark und Bein getroffen", sagte Handelsverband-Geschäftsführer Rainer Will zur APA. Für das neue Jahr wünscht sich Will "mehr Planungssicherheit" von der Regierung.