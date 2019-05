Kriminalstatistik in Niederösterreich: 2018 gab es weniger Anzeigen, aber mehr Aufklärungen

In Niederösterreich gingen 2018 die Anzeigen bei der Polizei deutlich zurück, die aufgeklärten Fälle stiegen an. Einen deutlichen Anstieg erfuhren auch die Straftaten im Internet.

Weniger Anzeigen, erhöhte Aufklärungsrate – die niederösterreichische Kriminalstatistik 2018 hat in diesen zwei Kernpunkten den bundesweiten Trend bestätigt. Angezeigt wurden 67.122 Straftaten, das bedeutet verglichen mit 2017 ein Minus von 6,1 Prozent. In Sachen Aufklärung stieg die Quote um 2,8 auf 53,6 Prozentpunkte, gab die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Donnerstag bekannt.