Weniger Gewalttaten und Einbrüche: Erfreuliche Kriminalstatistik 2018 für Wien

Erfreut zeigte sich die Wiener Polizei am Donnerstag bei der Präsentation der Kriminalstatistik für die Bundeshauptstadt. Sowohl bei Einbrüchen, Diebstählen und Gewaltdelikten wurde im Jahr 2018 ein Rückgang verzeichnet.

Die Kriminalstatistik für Wien ist erfreulich: In der Bundeshauptstadt wurde 2018 die niedrigste Kriminalitätsbelastung seit 19 Jahren verzeichnet. Das Ergebnis ist “einem gesunden Mix” an Maßnahmen zu verdanken, sagte der Leiter des Landeskriminalamtes Wien, Josef Kerbl, der APA. Neben einer Intensivierung der Streifentätigkeit und Schwerpunktaktionen wurden auch Präventionsmaßnahmen verstärkt.

Die Zahl der angezeigten Fälle sank in Wien 2018 im Vergleich zum Vorjahr von 190.056 auf 169.190. Dies bedeutet einen Rückgang um elf Prozent. “Die Zahl 169.190 bedeutet aber auch, dass die Bundeshauptstadt Wien die geringste Kriminalitätsbelastung seit 19 Jahren aufweist”, hieß es in einer Aussendung.

Besonders markant ist der Rückgang der angezeigten strafbaren Handlungen im Bereich der Eigentumskriminalität um insgesamt 15,2 Prozent. Gerade auf diesem traditionell sehr belasteten Sektor gibt es besonders günstige Entwicklungen: so sank etwa das Delikt “Diebstahl” von 52.452 auf 45.962 um 6.490 Fälle (minus 12,4 Prozent), “Einbruchsdiebstahl” sank ebenfalls deutlich gegenüber dem Vergleichszeitraum von 31.660 auf 25.229 um 6.431 Fälle (minus 20,3 Prozent).

Bei der Wirtschaftskriminalität ist die Zahl der Anzeigen von 19.867 (2017) um 4,8 Prozent auf 20.828 gestiegen. Ein großer Teil davon betrifft Anzeigen wegen Betruges mit einer Zunahme von 8.710 (2017) auf 9.601 (2018), somit ein Plus von 10,2 Prozent. Einen großen Anteil davon nehmen Bestell-/Warenbetrügereien ein, bei denen die Zahl der Anzeigen von 5.746 (2017) auf 6.569 (2018) somit um 14,3 Prozent gestiegen ist.

Mehr Anzeigen wegen sexueller Belästigung

Erfreulich ist der Rückgang bei der Gewaltkriminalität von 26.503 Anzeigen auf 24.131, was einen Rückgang um 8,9 Prozent entspricht. Die Raubdelikte sind insgesamt um 169 Anzeigen von 1.335 auf 1.166 gesunken. So ist etwa der Raub an öffentlichen Orten von 864 Delikten auf 782, somit um 9,5 Prozent gesunken.