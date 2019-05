Kriminalstatistik 2018: Erstmals unter 500.000 Anzeigen

2018 sind in Österreich insgesamt 472.981 Straftaten angezeigt worden. Somit waren es 37.555 Anzeigen weniger als 2017.

472.981 Straftaten sind im Jahr 2018 in Österreich angezeigt worden. Das waren 37.555 Fälle weniger als im Jahr davor und somit ein Rückgang um 7,4 Prozent, geht aus der am Donnerstag in Wien präsentierten Kriminalstatistik hervor. Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) freute sich dabei über einen “historisch guten Wert”. Negativ auffällig sei die Zahl von 73 getöteten Personen, darunter 41 Frauen.