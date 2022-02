Krebspatienten benötigen dritte Corona-Teilimpfung: "Dringend empfohlen"

Eine Studie aus Wien und Meran kommt zu folgendem Ergebnis: Krebspatienten werden dringend drei Teilimpfungen gegen Covid-19 empfohlen.

Den Effekt des "Boosters" haben jetzt Onkologen und Hämatologen aus Wien und Meran in Südtirol in einer Studie im European Journal of Cancer belegt. Am geringsten wirkt die Impfung offenbar bei Personen, die bestimmte hämatologische Therapien erhalten, welche die B-Lymphozyten beseitigen.