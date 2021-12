Kraftstoffpreise im ÖAMTC-Check: Sprit aktuell zu teuer

Autofahren ist aktuell teuer: Die monatliche Spritpreisanalyse des Mobilitätsclubs zeigt einmal mehr gestiegene Preise an den heimischen Tankstellen.

Kraftstoffpreise müssten eigentlich sinken - noch nicht zu merken

Gerade in den vergangenen Tagen sind die Ölpreise auf den internationalen Märkten allerdings stark gesunken. Jetzt müssten auch die Spritpreise wieder sinken. Doch an den Zapfsäulen ist davon noch nichts zu bemerken. In der Vergangenheit waren bei vergleichbaren Rohölpreisen die Preise an den Tankstellen um rund zehn Cent niedriger.