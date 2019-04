Kooperation zwischen Grünem Kreuz und hallermobil

Der Novelle des Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetzes ist es wohl zu verdanken, dass das Grüne Kreuz nun mit hallermobil zusammenarbeitet.

Anfang April ist die viel diskutierte Novelle des Wiener Rettungs- und Krankentransportgesetzes in Kraft getreten. Den Wienerinnen und Wienern soll mit dem vermehrten Einsatz von Blaulichtorganisationen der bestmögliche Personentransport geboten werden, so die Intention der Stadt Wien. Um die künftigen Aufgaben optimal bewältigen zu können, haben sich Franz Josef Tucek, Geschäftsführer der dem Wiener Roten Kreuz zugehörigen Blaulichtorganisation “Grünes Kreuz”, und Benjamin Haller, Juniorchef des Fahrtendienstunternehmens “hallermobil”, auf eine in Österreich einzigartige Kooperation verständigt.