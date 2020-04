Konzertfeeling fürs Wohnzimmer: Stream Austria veranstaltet Live-Shows

Der ehrenamtliche Verein Stream Austria veranstaltet seit Kurzem kontaktlose Live-Shows, die per Stream authentisches Konzertfeeling ins eigene Wohnzimmer bringen.

Eine schöne Herausforderung für Stream Austria

"Musik für alle" und gegen die Corona-Tristesse

"Die Krise hat die gesamte Branche binnen kürzester Zeit stillgelegt und damit auch massive finanzielle Folgen für die Veranstalter und unsere Künstler*innen mit sich gebracht. Dem wollen wir entgegenwirken und gemeinsam Zuversicht und Freude verbreiten und gleichzeitig Spenden sammeln für Menschen, die unsere Hilfe nun am dringendsten benötigen", so Tibor Fehle, Geschäftsführer des Technikunternehmens Habegger Austria und Mitbegründer des Vereins Stream Austria. Während am "Club Mix Thursday" heimische DJs und Live-Acts die Bühne für sich beanspruchen, beinhaltet das Programm am "Fresh Friday" unterschiedlichste Musikrichtungen von Singer-Songwriter über Blasmusik bis hin zu Klassik. Am "Grand Saturday" wird die Plattform österreichischen Musikgrößen zur Verfügung gestellt, die sich ohne bürokratischen Aufwand bereiterklärt haben, die Initiative zu unterstützen. Pro Veranstaltung wird zusätzlich vom Main-Act ein sozialer Verein ausgesucht, an den ein Großteil der Einnahmen, die während der Show erwirtschaftet werden, gespendet wird.