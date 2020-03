Balkonkonzerte gegen die Corona-Krise in Wien: Von Cembalo bis Fendrich

©ABD0136_20200315 - GRAZ - STERREICH: Nachdem in Rom angesichts des Coronavirus viele Italiener immer wieder an Fenstern und auf Balkonen gemeinsame Konzerte veranstaltet haben, haben auch šsterreichische Musiker via Sozialer Medien zu einem "Flashmob-Gig" am Sonntag aufgerufen. Dabei haben Musiker um Punkt 18.00 Uhr mit ihren Instrumenten vom Fenster oder Balkon hinaus gespielt, "um der Bevšlkerung ein gro§es Gratiskonzert zu schenken". Im Bild: Eine musikalische Einlage von einem Balkon in Graz. - FOTO: APA/INGRID KORNBERGER ©ABD0136_20200315 - GRAZ - STERREICH: Nachdem in Rom angesichts des Coronavirus viele Italiener immer wieder an Fenstern und auf Balkonen gemeinsame Konzerte veranstaltet haben, haben auch šsterreichische Musiker via Sozialer Medien zu einem "Flashmob-Gig" am Sonntag aufgerufen. Dabei haben Musiker um Punkt 18.00 Uhr mit ihren Instrumenten vom Fenster oder Balkon hinaus gespielt, "um der Bevšlkerung ein gro§es Gratiskonzert zu schenken". Im Bild: Eine musikalische Einlage von einem Balkon in Graz. - FOTO: APA/INGRID KORNBERGER