Konzerte sorgen für Staus bei der Wiener Stadthalle

Herbert Grönemeyer ist am Donnerstag zu Gast in der Wiener Stadthalle.

Herbert Grönemeyer ist am Donnerstag zu Gast in der Wiener Stadthalle. ©APA/HANS PUNZ

Herbert Grönemeyer ist am Donnerstag zu Gast in der Wiener Stadthalle. ©APA/HANS PUNZ

Gleich drei Konzerte sorgen am Donnerstag, Samstag und Montag für Staus rund um die Wiener Stadthalle. Der ÖAMTC rät den Konzertbesuchern mit den Öffis anzureisen. Parkplätze sind rar.

Der Auftakt bildet das Konzert von Herbert Grönemeyer am Donnerstag in der Wiener Stadthalle. Das deutsche musikalische Multitalent wird im Rahmen seiner "Arena Tour 2019" tausende Fans in die Halle D locken.

Am Samstag kommen die Fans des österreichischen Pop-Rock auf Ihre Kosten. Die "Erste Allgemeine Verunsicherung", kurz EAV gastiert in der Bundeshauptstadt. Klaus Eberhartinger, Thomas Spitzer und Co. geben im Rahmen ihrer Abschiedstour "1000 Jahre EAV" ab 20 Uhr ihr vermutlich letztes Konzert in der Halle D. Tausende Fans werden sich die Show mit Hits wie "Burli" "Fata Morgana" oder "Sandlerkönig Eberhard" nicht entgehen lassen.

Alice Cooper gastiert am Montag in Wien

Ganz andere Klänge werden die Besucher der Halle D am Montag erwarten. Alice Cooper gastiert ab 19.30 Uhr mit seiner "Ol´Black Eyes is Back"-Tournee im 15. Wiener Gemeindebezirk. Fans, die mit dem eigenen Fahrzeug sowohl zum Alice Copper-Konzert als auch zum EAV-Konzert und dem Auftritt von Herbert Grönemeyer anreisen, sollten oder besser müssen lange Verzögerungen rund um die Stadthalle einplanen.

Stadthalle gut an Öffi-Netz angebunden