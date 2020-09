Konzept für Wintertourismus lässt für Hoteliers viele Fragen offen

Zum bevorstehenden Corona-Winter sind für heimische Hoteliers noch viele Fragen offen. Man wünscht sich von der Regierung Schadenersatz für Einnahmenausfälle und Überbrückungshilfen.

"Winter is coming, viele Betriebe in der Stadthotellerie stehen vor der Schließung", warnte Gratzer am Freitag in einem "ÖHV-Politikbrief zum Corona-Winter".