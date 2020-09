Experte: Apres Ski muss an Corona-Situation angepasst werden

"Apres Ski im Sitzen kann nicht der einzige Schritt sein", so Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter, der "neue, kreative Konzepte" fordert. Bei der Entscheidung über die konkreten Maßnahmen für den Wintertourismus sollen jedenfalls die Betreiber miteinbezogen werden.

Dass - wie von der Bundesregierung verkündet - Apres Ski in der herkömmlichen Form in der kommenden Wintersaison nicht mehr über die Bühne gehen wird, hält der Wiener Umweltmediziner und Public-Health-Experte Hans-Peter Hutter für nicht weitgehend genug.

"Neue, kreative Konzepte" für Apres Ski notwendig

Für Hutter ist es nicht vorstellbar, dass im kommenden Winter größere Personengruppen in Skihütten und Schirmbars zusammen kommen, selbst wenn ein Mindestabstand gilt: "Bei lauter Musik und Alkohol weiß man, dass sich der Mindestabstand in Luft auflöst." Dichtes Gedränge und Gesänge zu Apres-Ski-Hits "sind unvereinbar mit der epidemiologischen Situation, in der wir uns befinden", betonte Hutter am Donnerstag. Es gehe nicht darum, das Feiern nach dem Carven oder Boarden zu verdammen, "aber es ist der Zeitpunkt da, neue Wege zu gehen, die der Pandemie Rechnung tragen".