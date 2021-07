Komplette Corona-Impfung: EU-Behörde gibt Mahnung ab

Die EU-Gesundheitsbehörde ECDC macht vor dem Hintergrund der Ausbreitung der Corona-Delta-Mutation auf die Bedeutung von kompletten Impfungen aufmerksam.

Ein Befolgen des empfohlenen Impfverlaufs - im Falle der Mittel von Biontech/Pfizer, Moderna und Astrazeneca die Verabreichung von zwei Impfdosen - sei entscheidend, um vom höchstmöglichen Schutz vor dem Virus zu profitieren, teilte die Behörde am Mittwoch gemeinsam mit der Europäischen Arzneimittelagentur EMA mit.

Corona-Delta-Mutation

Vorläufige Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass beide Dosen von Zwei-Dosen-Impfstoffen notwendig seien, um einen angemessenen Schutz vor der Delta-Variante zu erhalten. Man rufe die EU-Bürger auf, sich impfen zu lassen und an die empfohlene Anzahl an Impfdosen zu halten. Beim Mittel von Johnson & Johnson gilt eine Spritze als ausreichend.

Das ECDC geht davon aus, dass die zunächst in Indien aufgetretene und ansteckendere Delta-Variante bis Ende August 90 Prozent aller Corona-Neuinfektionen in der EU ausmachen wird. Dass die EU-Staaten ihre Impfkampagnen beschleunigen und Immunitätslücken so schnell wie möglich schließen, sei deshalb wichtig.