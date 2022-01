Komodowarane feierten im Haus des Meeres in Wien Geburtstag

Die Silvesternacht 2016/17 brachte die Geburt der Komodowarane "Chaos", "Hurricane" sowie "Godzilla". Die Tiere haben nun im Haus des Meeres in Wien ihren fünften Geburtstag gefeiert.

Die drei Brüder, die im Zoo Prag geschlüpft waren und im Sommer 2018 nach Mariahilf übersiedelt sind, bekamen mit Geschenkpapier umwickelte und mit Futter gefüllte Pakete in ihr Gehege gestellt. Das diene auch dazu, die intelligenten Reptilien geistig zu beschäftigen, hieß es am Montag in einer Aussendung.