Das erlebt man in 25 Jahren im Tiergarten Schönbrunn

Thomas Wampula fungiert als "Leiter Gärten & Grünraum" im Tiergarten Schönbrunn. Er ist über ein Vierteljahrhundert dort - und hat in dieser Zeit nicht nur eine Attacke eines Nashornleguans erlebt, wie er im VIENNA.at-Podcast berichtet.

Nashornleguan-Angriff im Tiergarten Schönbrunn

"Gleichzeitig ist aber vor der Scheibe eine ganze Kindergartengruppe gestanden. Ich mag mich bei denen jetzt entschuldigen, die sind traumatisiert. Die haben diesen blutenden Mann gesehen und haben alle zu kreischen begonnen. Ich konnte mich leider nicht um sie kümmern, weil ich ja meine Blutung stillen musste", so Wampula

Tätigkeit im Tiergarten Schönbrunn

Wampula räumt aber nicht nur den Nashornleguanen Platz ein. Auch die Elefanten werden nicht außen vor gelassen. "Ich glaube, ich würde es nicht unternehmen wollen, eine Elefantenanlage zu bepflanzen", so Wampula, der auch - freundliche - Kritik an den Elefantenpflegern anbringt. Denn die seien "nicht in der Lage, ihren Tieren den geeigneten Benimm beizubringen".