Kommt das Aus für die Vignettenpflicht bei E-Autos?

Umweltministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) gab vor kurzem bekannt, dass eine Überlegung im Raum stehe, die ein Aus für die Vignettenpflicht für E-Autos bedeuten könnte.

Als Tourismusministerin betonte Köstinger, dass der Klimaschutz auch im größten Interesse der Branche sei. Wie in der Landwirtschaft müssten auch im Tourismus Klima-Anpassungsstrategien erarbeitet werden. “Die Saisonen werden sich verschieben. Dafür müssen Vorkehrungen getroffen werden.” Aktuelle Bilder aus Kitzbühel, die einen weißen Pistenstreifen in der herbstlichen Umgebung zeigten, erinnerten die Ministerin “ein bissl an die Piefke-Saga Teil vier”. Sie verwies aber darauf, dass der Schnee nicht aus Kanonen stammte sondern über den Sommer in höheren Lagen erhalten worden sei.