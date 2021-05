Kommende Woche weitere Beratungen zur Corona-Situation in Wien

Bürgermeister Michael Ludwig wird sich kommende Woche wieder mit Fachleuten aus dem medizinischen Bereich zusammensetzen, um über die aktuelle Corona-Situation in Wien zu beraten.

Ludwig will sich auf Bund-Länder-Runde vorbereiten

Ludwig wird sich im Zuge der Vorbereitungen auf diesen Termin vermutlich am Donnerstag mit den Experten in Wien beraten. Ob es nach dem Treffen ein Statement des Stadtchefs geben wird, ist noch offen, hieß es. Anders als bei den jüngsten Treffen stehen aktuell keine Entscheidungen über Coronamaßnahmen an, da Wien die am Mittwoch erfolgten bundesweiten Öffnungen mitgetragen hat.