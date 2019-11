Kokain-Spuren im Schlafzimmer von Gudenus gefunden

Im Zuge einer Hausdurchsuchung bei Johann Gudenus wurden auf Visitenkarten Spuren von Kokain entdeckt. Der Ex-FPÖ-Klubobmann hat den Fund selbst bestätigt.

Spuren von Kokain bei Gudenus-Hausdurchsuchung gefunden

Laut dem Bericht wurden die Drogen-Spuren am 12. August bei der Hausdurchsuchung in Wien gefunden. In einem Schrank wurden demnach Visitkarten mit den Spuren entdeckt, schreibt "ZackZack.at" mit Verweis auf Polizeiprotokolle.