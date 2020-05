Kogler zu Fixkostenzuschuss für Firmen: "Hält Blut im Wirtschaftskreislauf"

Erfreut zeigte sich Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) hinsichtlich der Fixkostenzuschüsse für Firmen, die von der Coronakrise betroffen sind. "Da ist meiner Meinung nach sehr, sehr viel gelungen," so Kogler.

Kogler erfreut, dass auch KMUs Anspruch haben

Kogler betonte neuerlich, dass es dabei nicht um Garantien sondern um direkte Zuschüsse geht. Positiv befand er, dass auch Klein- und Mittelunternehmen Zugang zu diesem Instrument hätten. Der Vorsatz bei dieser Maßnahme habe gelautet: "Das Blut im Wirtschaftskreislauf zu halten", so Kogler. Lediglich jene Betriebe, die schon in Insolvenz waren, könnten nicht profitieren.

Blümel lobt "größtes Förderungsprogramm Österreichs"

"Wir starten ab heute Nachmittag das wahrscheinlich größte Förderungsprogramm, das es in Österreich jemals gegeben hat", sagte Finanzminister Blümel. "Wir rechnen damit, dass mehrere Milliarden Euro in die österreichische Wirtschaft fließen. Das soll dazu beitragen, dass die Unternehmen einen besseren Start in die Wiedereröffnungsphase haben werden."