Wirte-Paket: 400 Millionen Euro für die Gastronomie

Am Sonntag hat die Bundesregierung die Höhe des am Freitag angekündigte, sogenannten Wirte-Pakets verraten. Mit einer Summe von 400 Millionen Euro soll die wirtschaftliche Normalität möglichst rasch wieder hergestellt werden. Ab kommenden Freitag darf die Gastronomie unter strengen Vorgaben zwischen 6 und 23 Uhr wieder öffnen.

Konkrete Maßnahmen, die mit den 400-Millionen-Paket gesetzt werden, verkündete die Regierung vorerst noch nicht. "Die Gastronomie und Wirtshäuser sind vom Corona-Virus besonders hart getroffen worden", erinnerte Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der APA. "Damit das Wirtshausleben, so wie wir es lieben und kennen, wieder zur Normalität zurückkehren kann, wollen wir ein eigenes Unterstützungspaket schnüren und mit verschiedenen finanziellen Entlastungen den Betrieben den Start in den kommenden Monaten erleichtern."