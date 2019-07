Kogler startet Unterschriftensammlung für NR-Wahl in Wien-Neubau

Ab heute können die Parteien Unterschriften für ihre Kandidatur für die Nationalratswahl sammeln. Die Grünen haben bereits gestartet.

Sammlung in Grüner Hochburg gestartet

Gastgeber Reiter freute sich über die medienwirksame Aktion in seinem Bezirk, "der seit 18 Jahren erfolgreich von den Grünen zur Zufriedenheit der Bevölkerung regiert wird". "Die Nähe zu den Bürgern brauche wir auch", ergänzte Kogler. Er berichtete von "viel Zuspruch", den er gerade überall im Land erfahre und zeigte sich zuversichtlich, dass die Grünen den Wiedereinzug in das Parlament schaffen werden. Denn in der Bevölkerung gebe es "das große Bedürfnis danach, dass Umwelt- und Klimaschutz zurück ins Parlament kommen". Ein weiteres großes Thema der Grünen sei Gerechtigkeit und der Kampf gegen Kinderarmut, bekräftigten Kogler und Hebein.

Auf konkrete Zahlen betreffend das Wahlergebnis ließ sich Kogler nicht ein, er sagte nur so viel: "Acht Prozent sind doppelt so viel wie vier Prozent." Das Hauptziel sei die Rückkehr ins Parlament und auf diese Zahlen komme es nicht an, "sondern auf unsere Inhalte", so Kogler, der immer wieder zu Demut mahnte. Eine etwaige türkis-grüne Koalition bezeichnete Kogler auf entsprechende Fragen als schwer vorstellbar, man werde sich aber nach der Wahl Gesprächen nicht verschließen.