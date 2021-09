Kogler: Freiheit der Geimpften bei steigenden Zahlen schützen

Sollte die Auslastung der Intensivbetten stark zunehmen, werden zusätzliche Maßnahmen zur Eindämmung der vierten Corona-Welle gesetzt. "Hauptziel ist, die Freiheit der Geimpften zu schützen", betonte Vizekanzler Werner Kogler.

Klar sei, dass "wenn weitere Schritte stattfinden, dass eine Differenzierung zwischen Geimpften und Ungeimpften stattfinden wird", erläuterte der Grünen-Chef am Donnerstag.

Geimpfte und Ungeimpfte: Stufen bringen Differenzierung

"Der Drei-Stufen-Plan steht", sagte Kogler zu den in der Vorwoche präsentierten Maßnahmen, von denen die erste Stufe am (gestrigen) Mittwoch umgesetzt wurde. Es gebe jedoch wöchentliche Expertenrunden und es werde beobachtet, wie das Gesundheitssystem belastet werde. Das Gesundheitsministerium, die Regierung und der Verfassungsdienst würden an weiteren Plänen arbeiten.