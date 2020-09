Körperverletzung und Missbrauch in Pflegeheim: Prozess in NÖ

Ab Mittwoch stehen vier ehemalige Mitarbeiter des Pflegeheims Kirchstetten vor Gericht. Ihnen wird Körperverletzung, Quälen, Vernachlässigen und sexueller Missbrauch wehrloser Personen vorgeworfen.

Vier ehemalige Mitarbeiter des Pflegeheims Kirchstetten (Bezirk St. Pölten) müssen sich ab Mittwoch am Landesgericht St. Pölten verantworten. Ihnen wird neben Körperverletzung das Quälen oder Vernachlässigen sowie der sexuelle Missbrauch wehrloser Personen angelastet. In dem Schöffenverfahren sind acht Verhandlungstage geplant, voraussichtliches Ende ist Gerichtsangaben zufolge am 18. November.