Kobi Marimi startet für Israel beim Eurovision Song Contest

Israel hat gewählt: Beim Eurovision Song Contest im Mai vertritt Sänger Kobi Marimi sein eigenes Land.

Er hat am Nissan Nativ Acting Studio studiert, einer Schauspielschule in Tel Aviv, war auf der Theaterbühne und in der Oper zu sehen. Der schüchterne junge Mann hat in mehreren Interviews erzählt, dass er als Jugendlicher stark übergewichtig war und sich heute noch oft unsicher fühlt.