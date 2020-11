Koalition in Wien: Sonntagsöffnung wurde bei Verhandlungen thematisiert

Bei den rot-pinken Regierungsverhandlungen wurde auch die Sonntagsöffnung thematisiert. Laut dem FGC-ÖAAB-Fraktionsvorsitzenden Pöltl konnte der "Angriff auf die Sonntagsruhe" noch einmal abgewehrt werden.

Nach Angaben von Arbeitnehmervertretern war in den rot-pinken Regierungsverhandlungen die Sonntagsöffnung durchaus Thema. Der "Angriff auf die Sonntagsruhe" konnte jedoch abgewehrt werden, wie Fritz Pöltl, der FCG-ÖAAB-Fraktionsvorsitzende in der Arbeiterkammer Wien, am Mittwoch in einer Aussendung hervorhob. Dies sei ein Erfolg der gemeinsamen Anstrengungen aller Gewerkschafter.