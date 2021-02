Koalition: Grüne sehen sich nach Streit mit ÖVP gestärkt

Nach dem Krach mit der ÖVP sieht der Landesparteichef der Vorarlberger Grünen, Johannes Rauch, seine Partei gestärkt.

Rauch, der bei den Koalitionsverhandlungen mit am Tisch saß und Landesrat in einer Regierung mit der Ländle-ÖVP ist, ist überzeugt, dass der Koalitionspartner im Bund nun klar wisse, wo die Schmerzgrenzen der Grünen lägen. Dies habe man der ÖVP in den vergangenen zwei Wochen deutlich gemacht, sagt Rauch in der "Wiener Zeitung".