Koala-Mädchen Millaa Millaa feiert ersten Geburtstag im Tiergarten Schönbrunn

Wiens Koala-Fans trifft die Schließung des Tiergarten Schönbrunn besonders hart. Nun wird Koala-Mädchen Millaa Millaa morgen bereits ein Jahr alt.

Millaa Millaa entwickelt sich prächtig

So viel Action traut man den sonst so verschlafenen Koalas gar nicht zu. Rund 25 verschiedene Eukalyptusarten stehen auf dem Speiseplan der Schönbrunner Koalas. „Im Gegensatz zu ihrer Mutter Bunji hat Millaa Millaa noch keine Vorlieben. Sie ist sehr gefräßig und probiert alle Arten durch“, erzählt Revierleiterin Simona Gabrisova.

Koala-Baby in Schönbrunn feiert ersten Geburtstag

Millaa Millaa wurde am 21. April 2020 geboren und ist der erste Koala-Nachwuchs in der Geschichte des Tiergartens. Bei der Geburt ist ein Koala-Jungtier nur so groß wie eine Bohne, nackt, blind und gehörlos. Dennoch krabbelt es selbstständig vom Geburtskanal in den Beutel und hängt sich an eine der beiden Zitzen. Im Alter von etwa sieben Monaten verlässt das Jungtier erstmals den Beutel.