Knapp 16.000 Corona-Erkrankungen in Österreich

Drei weitere Personen sind von Montag auf Dienstag (Stand 9.30 Uhr) in Österreich an oder mit einer Coronavirus-Infektion gestorben. Damit stieg die Zahl der bisherigen Todesopfer auf 623, teilten Gesundheits- und Innenministerium in einer Aussendung mit.

Drei weitere Tote und 87 neu Genesene in Österreich

Bisher wurden insgesamt 15.961 Personen positiv getestet, das sind 79 mehr als am Montag. Der vergleichsweise hohe Anstieg war auf Wien zurückzuführen, wo laut dem Krisenstab der Stadt wegen eines Datenübertragungsproblem bei einem privaten Labor diagnostizierte Fälle aus Vortagen in der Statistik nachgetragen wurden. 14.148 Personen gelten in Österreich mittlerweile als wieder gesund.

Von den 1.190 derzeit Erkrankten befanden sich 264 in Krankenhäusern, 15 weniger als am Vortag. Davon wurden wiederum 59 auf Intensivstationen betreut, ein Minus von neun im Tagesvergleich. In Wien sank die Zahl der Hospitalisierungen in den zweistelligen Bereich auf 97. Gar keinen Covid-19-Patienten in Spitalsbehandlung gab es im Burgenland, in Kärnten nur einen und in Vorarlberg zwei. 329.314 Tests wurden bis Dienstagvormittag (ebenfalls Stand 9.30 Uhr) durchgeführt.