KN95-Masken in Gefängnissen werden geprüft

Da in den Gefängnissen KN95-Masken für Häftlinge und Personal bestellt wurden, müssen diese nun einer Stichprobenkontrolle unterzogen werden. Eine Bestätigung der FFP2-Typisierung soll jedoch vorliegen.

Das Justizministerium lässt die an Gefängnisse ausgelieferten Corona-Masken neu prüfen. Wie die "Tiroler Tageszeitung" berichtet, haben die Haftanstalten nämlich KN95-Masken erhalten, die in Europa nur nach Überprüfung eingesetzt werden dürfen. Das Justizministerium betonte auf APA-Anfrage zwar, dass die von der Bundesbeschaffung bestellten Masken sehr wohl über eine Bestätigung der europäischen FFP2-Typisierung verfügen. Dennoch soll es nun Stichprobenkontrollen geben.

Justiz lässt Masken für Gefängnisse nachprüfen

In der "Tiroler Tageszeitung" hatte ÖVP-Volksanwalt Werner Amon am Mittwoch von einer Beschwerde einer Justizanstalt berichtet, wonach die für Häftlinge und Personal ausgegebenen Masken nicht über die Schutzwirkung des europäischen FFP2-Standards verfügen würden. Vielmehr handle es sich um KN95-Masken. Diese können laut Gesundheitsministerium in Europa nur nach Überprüfung zum Einsatz kommen. In Summe wurden dem Bericht zufolge 600.000 Stück bestellt.