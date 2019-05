Klima-Strafzahlungen haben laut den Grünen "Bankenskandal-Dimension"

Nach Ansicht der Grünen haben die drohenden Strafzahlungen für verfehlte Klimaziele "Bankenskandal-Dimension". Experten gehen von fünf bis zehn Milliarden Euro aus.

Kogler übte in diesem Zusammenhang auch Kritik an der Steuerreform der türkis-blauen Regierung: “Mit einer gescheiten Steuerreform würden wir die CO2-Ziele in den nächsten zehn Jahren erreichen.” Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fordere aber diesbezüglich zum Warten auf. “Auf was denn?” fragte der Grüne Bundessprecher. Kurz und seine Regierung “frönen der Unterlassungstäterschaft”, indem sie weiterhin etwa auf den Ausbau von Autobahnen oder des Flughafens Wien setzten: “Das ist Geldversenken in der Vergangenheit.” Stattdessen sollte “nur mehr in Gutes investiert” werden, etwa in den Ausbau von Hochgeschwindigkeits-Bahnstrecken.