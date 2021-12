Klima: Dieser Weg ist laut Wissenschaftern riskant

Ein Großteil der aktuellen Szenarien zur Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad Celsius lassen zu, was von Wissenschaftern im Fachjournal "Nature Climate Change" als riskant angesehen wird.

Eindämmung von Erderwärmung

Folgen von Erwärmungszielen

Diesem Dilemma widmen sich die beiden nun veröffentlichten Studien, die im Rahmen des vom Internationalen Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) in Laxenburg bei Wien geleiteten Projekts "Exploring National and Global Actions to reduce Greenhouse gas Emissions" (ENGAGE) entstanden sind und an denen auch Wissenschafter des IIASA beteiligt waren. In der einen Arbeit haben die Forscher um Laurent Drouet vom European Institute on Economics and the Environment (EIEE) in Mailand (Italien) die wahrscheinlichen physikalischen und wirtschaftlichen Auswirkungen für verschiedene Erwärmungsziele und Überschreitungsgrade auf der Grundlage von neun globalen Bewertungsmodellen berechnet.