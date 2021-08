Das sagt die Klimawandel-Landkarte zu Österreich

Eine Klimawandel-Landkarte soll über die Kräfteverteilung der Protagonisten sowie über deren unterschiedliche Interessen informieren.

Ein Ergebnis: der diesbezügliche Wille ist bei der ÖVP ist insgesamt "nicht so groß, wie man vermuten würde", sagte Katharina Gangl vom Institut für Höhere Studien (IHS) bei der Kartenpräsentation am Mittwoch. Zudem ortete sie eine ideologisch geprägte Diskussion beim Klima.

Klimawandel-"Kräfte"

Aus der Analyse dieser Bewertungen ergab sich ein Konflikt beim Thema Klimaschutz, bei dem "sich die Lager aufteilen", so Gangl. Unter Hinweis auf die Regierungsparteien Grüne und ÖVP hielt sie fest, dass man nicht zu dem Punkt komme, wo man echte Schritte machen könne, "so lange nur ideologisch gestritten wird". Betrachtet man die Positionen der Grünen bei der Öffi-Frage und bei den Erneuerbaren zeige sich jeweils, dass hier das Interesse - 4,67 bzw. 4,71 Punkten bei maximal 5 möglichen - unter allen 43 bewerteten Playern das am stärksten ausgeprägte war.