Wien ist seit 30 Jahren Mitglied im Klimabündnis

Wien trat 1991 dem Klimabündnis bei. Heuer feiert die Hauptstadt damit 30 Jahre Mitgliedschaft. Bei der internationalen Jahreskonferenz in Wels wurde Wien zu diesem Jubiläum ausgezeichnet.

Klimabündnis-Urkunde für Wien

Wels: Städte präsentierten Projekte

Czernohorszky: Wien ist Vorreiter im Klimaschutz

Das Klimabündnis-Netzwerk wächst

Das Klimabündnis ist ein globales Klimaschutz-Netzwerk. Die Partnerschaft verbindet indigene Völker in Amazonien mit mehr als 1.700 Gemeinden aus 26 Ländern in Europa. In Österreich setzen sich über 1.000 Klimabündnis-Gemeinden, 1.300 Klimabündnis-Betriebe sowie 700 Klimabündnis-Schulen und -Kindergärten für Klimaschutz und Regenwald ein. Auch in Wien ist das Klimabündnis kontinuierlich gewachsen. Neben der Stadt Wien selbst haben sich zusätzlich bereits 18 Bezirke sowie 46 Betriebe und 16 Bildungseinrichtungen dem Netzwerk angeschlossen. Dank der Partnerschaft mit der FOIRN, dem Dachverband der indigenen Organisationen am Rio Negro in Brasilien ist es gelungen, eines der größten zusammenhängenden Regenwaldschutzgebiete der Welt zu schaffen. 135.000 km² Regenwald wurden als indigenes Schutzgebiet anerkannt und so langfristig geschützt - das ist 1,6 Mal so groß wie Österreich.