Klima-Aktivisten nahmen Wiener Salztorbrücke ein

Nach einer ersten Aktion am Montag haben die Klima-Aktivisten der Gruppe Extinction Rebellion (XR) am Mittwoch die Wiener Salztorbrücke eingenommen.

Wiener Salztorbrücke von Klima-Aktivisten eingenommen

Kurz nach 16.30 Uhr wurde die Salztorbrücke, die den Bezirk Innere Stadt mit der Leopoldstadt verbindet, auf beiden Seiten von rund 50 Manifestanten eingenommen. Fünf Minuten später war die Polizei auch schon an Ort und Stelle: Sechs Einsatzfahrzeuge standen quer zur Brücke auf der Seite Leopoldstadt, rund 30 Beamte positionierten sich vor den Aktivisten, im Gegensatz zum Montag auch mit Helm ausgestattet, diesen aber in den Händen. Auf der anderen Seite zum ersten Bezirk waren es vorerst rund 15 unbehelmte Vertreter der Exekutive, dort war auch das taktischen Kommunikationsfahrzeugs (TKF) der Landespolizeidirektion Wien positioniert.

Aus den TKF-Lautsprechern erschallte am Montag der Befehl, die nicht angezeigte Versammlung wieder aufzulösen - nicht so aber am Mittwoch. "Eine fixe Planung gibt es nicht", sagte Polizeisprecher Paul Eidenberger der APA. Man handle stattdessen der Situation entsprechend und da sei es statt der Auflösung ebenso eine Option, auch gar nicht zu intervenieren. Das friedliche Verhalten der XR-Aktivisten lieferte zur Intervention jedenfalls keinen Anlass, auch der Verkehr blieb von der Blockade weitgehend unbeeinflusst, Letzteres wurde von der Exekutive zuletzt als Hauptgrund für die Auflösung genannt. "Die Verkehrsbeeinträchtigung durch die Kundgebung ist äußerst gering. Unsere Kolleg*innen sind vor Ort und sichern derzeit die Brücke", twitterte die Polizei jedoch am Mittwoch.