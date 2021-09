Kleinere Pannen bei PCR-Schultests in Wien und NÖ

Für 490.000 Kinder begann das neue Schuljahr in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland mit einer dreiwöchigen "Sicherheitsphase" und damit auch mit PCR-Tests. In Wien und Niederösterreich gab es hier fallweise Probleme.

Pannen bei PCR-Schultests in Wien

Covid Fighters: Technische Anlaufschwierigkeiten

Großlabor für PCR-Tests für Schüler

Insgesamt funktioniere das Großlabor und das gesamte Testsystem gut, sagte Fahrnberger weiter. Vorwürfe, dass dem nicht so sei, "weise ich scharf zurück". "Man darf nicht vergessen, dass die Auswertung von mehr als 100.000 PCR-Tests in hoher Qualität und in so kurzer Zeit eine neue Herausforderung ist", betonte der Geschäftsführer der Covid Fighters. In der Einrichtung im VAZ St. Pölten könnten bis zu 300.000 Schultests täglich ausgewertet werden, hatte Fahrnberger am Montag mitgeteilt. Analysiert werden laut einer Aussendung die Mundspültests aller Schulen in Nieder- und Oberösterreich sowie die Tests der Volks- und Sonderschulen in Wien.