Kirche in Wien-Favoriten gestürmt: Kein religiöses Motiv

Ende Oktober stürmten zahlreiche Jugendliche die katholische Kirche St. Anton von Padua in Wien-Favoriten, schrien herum und traten gegen Sitzbänke. Die Polizei sprach nun von "jugendlichem Leichtsinn", auf ein religiöses Motiv deute nichts hin.

Nach der Randale in der Antonskirche in Wien-Favoriten, an der Ende Oktober bis zu 50 Jugendliche beteiligt gewesen sind, hat die Exekutive zehn Beteiligte ausgeforscht, berichtete das ORF-"Radio Wien" am Montag. Nichts deute auf ein religiöses oder politisches Motiv hin, bestätigte ein Polizeisprecher den Beitrag.